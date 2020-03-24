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Türkiye, Koronavirüs

Polisten yolcu otobüslerine koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı.

Cankut Taşdan   | 24.03.2020
Polisten yolcu otobüslerine koronavirüs denetimi Fotoğraf: Hakan Nural /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin temasını engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından polis ekipleri harekete geçti. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) denetim yapan ekipler, şehirden ayrılan yolcu otobüslerini tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve firma görevlilerini uyardı.

Otobüs firmalarında görevli personeli de denetleyen ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu.

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