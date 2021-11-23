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Koronavirüs

Hindistan’da son 24 saatte 1,5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısının, 543 günün en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.11.2021
Hindistan’da son 24 saatte 1,5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 579 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 526 bin 480’e ulaştı.

Ülkede düzenlenen büyük festivallere rağmen, günlük vaka sayısı 543 günde görülen en düşük seviye oldu.

Öte yandan, son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam ölü sayısı 466 bin 147’ye ulaştı.

Hindistan’da, Kovid-19’a karşı 944 milyon yetişkinin yüzde 81’inin ilk doz aşı yaptırdığı, ikinci doz aşısını yaptıranların ise yüzde 43'te kaldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra ülkede henüz 18 yaş altı gruba Kovid-19’a karşı aşı yapılmadığı bildirildi.

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