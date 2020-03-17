Euro
7.05
Dolar
6.43
BIST 100
86,386.17
Altın
1,533.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'dan getirilen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’ndan otobüslerle alınarak yerleştirilecekleri yurtlara götürülüyor
logo
Podcast, Koronavirüs

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (17 Mart 2020)

Yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye ve dünyada 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler...

17.03.2020
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (17 Mart 2020)

Anadolu Ajansının yeni Podcast hizmeti "Koronavirüs'te son 24 saat" ile dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Türkiye ve dünyada salgınla ilgili en son bilgilerin yanı sıra uyarılar, önlemler geniş biçimde aktarılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak
İletişim Başkanı Altun: OHAL ilan edileceği gerçeği yansıtmıyor
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı
EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi

Benzer haberler

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (17 Mart 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (17 Mart 2020)