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Türkiye, Koronavirüs

İletişim Başkanlığı koronavirüsle ilgili terimlere açıklık getirdi

İletişim Başkanlığı, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sıklıkla duyulmaya ve kullanılmaya başlanan terimleri paylaştı.

Mümin Altaş   | 17.03.2020
İletişim Başkanlığı koronavirüsle ilgili terimlere açıklık getirdi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

    İletişim Başkanlığınının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde koronavirüsle birlikte sıkça kullanılır hale gelen şu terimlerin tanımlarına yer verildi:

    Koronavirüs: "Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi"

    Kovid-19: "Çin'in Vuhan eyaletinde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs"

    Karantina: "Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi"

    Pandemi: "Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim"

    Epidemi: "(Salgın) Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması"

    İzolasyon: "(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği"

    Enfeksiyon: "Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması"

    WHO: "(World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü"

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