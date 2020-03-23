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Koronavirüs

Park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle kaplandı

Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgınına karşı park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle kaplandı.

Arif Yavuz   | 23.03.2020
Park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle kaplandı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından halk sağlığını korumak adına önlem amaçlı başlattığı çalışmalar devam ediyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren kentteki park ve meydanlardaki bankları söktü, bazılarını da tel örgüleriyle kapladı.

Görevli Şuayip Gökay, belediyenin koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların toplu olarak oturmalarını önlemek için oturma alanlarını tel örgüyle kapladıklarını söyledi.

Çalışmalarını bir haftadır sürdürdüklerini aktaran Gökay, "İl genelindeki park ve bahçelerdeki bank, kamelya ve oturma alanlarında önlemleri alıyoruz. Şu anda da oturma alanlarını tel örgüyle kaplıyoruz. Vatandaşlarımızın buralarda toplu bir şekilde oturmamalarını istiyoruz. Bu alanlar salgın bitene kadar bu şekilde kalacak." diye konuştu.

Maaşlarını çekmeye gidenleri polis ekibi uyardı

Öte yandan kentte, tedbirler çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması sürüyor.

Bankaların 12.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceklerinin açıklanmasının ardından Afyonkarahisar'daki kamu ve özel bankalar ile PTT önünde yoğunluk oluştu.

Müşteriler güvenlik personellerince, tek tek bankalara alındı.

PTT'ye maaşını çekmek için gelen 68 yaşındaki Bekir Özçelik'in işlemi görevli tarafından yapılmadı.

Mağduriyetini 155'e bildiren Özçelik'in bulunduğu noktaya polis ekibi gönderildi.

Durumu anlatan Özçelik, polis memuruyla PTT'ye girerek gişe görevlisi aracılığıyla maaşını çekti.

Bu esnada polis memuru Özçelik'i "Lütfen evinden çıkma amca. Bizi ara, biz sana maaşını da getiririz, ekmeğini de getiririz, her konuda sana yardımcı oluruz. Devlet sizin dışarıya çıkmanıza yasak koydu." sözleriyle uyardı.

Daha sonra 65 yaşındaki başka bir kişiye de maaşını çekmesinde yardımcı olan ekipler, onlara hemen evlerine gitmeleri gerektiğini aktardı.

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