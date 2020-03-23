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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Duygu Yener   | 23.03.2020
Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor. 

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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