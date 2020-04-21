Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti
Pakistan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 796 artarak 9 bin 216'ya ulaşırken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 192'ye çıktı.
İslamabad
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Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 796 artarak 9 bin 216 oldu.
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, virüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 192'ye ulaştı.
Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka artışı da son 24 saatte kaydedildi. Yapılan 5 bin 347 test sonucu 796 kişide virüs görülmesinin ardından toplam vaka sayısı 9 bin 216'ya yükseldi.
Virüs bulaşan 2 bin 66 kişi taburcu edildi. Toplam test sayısı 111 bin 806 olarak açıklandı.
Ülkedeki vakaların 4 bin 195'i en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 50 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Keşmir'de kaydedildi.