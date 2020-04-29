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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bine yaklaştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 525 artarak 47 bin 859'a ulaştı.

Yusuf Hatip   | 29.04.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bine yaklaştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 174 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 340 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 79 azalarak 797 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 525 artarak 47 bin 859'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 170 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 501'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

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