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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Pakistan'da, koronavirüse yakalananların sayısı son 24 saatte 520 kişi artarak 6 bin 505 oldu.

Behlül Çetinkaya   | 16.04.2020
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre ülkede toplam ölü sayısı 124'e, vaka sayısı ise 520 kişi artarak 6 bin 505"e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 540 test yapılırken, toplam test sayısı ise 78 bin 979 olarak açıklandı.

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap, 3 bin 217 kişi ile ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de de 46 vakaya rastlandı.

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