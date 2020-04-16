Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı
Pakistan'da, koronavirüse yakalananların sayısı son 24 saatte 520 kişi artarak 6 bin 505 oldu.
İslamabad
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Pakistan Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti.
Buna göre ülkede toplam ölü sayısı 124'e, vaka sayısı ise 520 kişi artarak 6 bin 505"e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 5 bin 540 test yapılırken, toplam test sayısı ise 78 bin 979 olarak açıklandı.
Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap, 3 bin 217 kişi ile ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de de 46 vakaya rastlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.