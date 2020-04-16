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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

Afrin’de Hatay Valiliği koordinasyonuyla tıbbi maske atölyesi kuruldu

Suriye'nin kuzeybatısında terörden arındırılan Afrin'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Hatay Valiliği koordinasyonuyla açılan atölyede günlük üretilen 4 bin tıbbi maske, sağlık kuruluşlarına ve kamu kurumlarına ulaştırılıyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 16.04.2020
Afrin’de Hatay Valiliği koordinasyonuyla tıbbi maske atölyesi kuruldu Fotoğraf: Mehmet Burak Karacaoğlu /AA

Afrin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi, Hatay Valiliğinin eş güdümüyle Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske atölyesi açtı.

Afrinlilere istihdam da sağlanan atölyede, 08:00-17:00 arası 15 kişilik ekiple ilk etapta günlük 4 bin adet tıbbi maske üretiliyor.

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi Milli Eğitim Müdürü Muhammed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19 tehlikesinin hissedildiği andan itibaren proaktif adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Hasan, okullarda öğretmenler sayesinde virüse ilişkin bilinçlendirme dersleri verildiğini dile getirdi.

"Bütün resmi kurumlar ve okullar dezenfekte edildi"

Bölgede eğitim-öğretime ara verildiğini ifade eden Hasan, "Bütün resmi kurumları ve okulları Hatay Valiliği koordinasyonu ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri desteği ile dezenfekte ettik. Pandemiden korunmaya ilişkin 50 bin adet bildiri dağıttık." dedi.

Hasan, atölyede ürettikleri maskelerin ilk etapta sağlık kuruluşlarına ve kamu kurumlarına dağıtıldığını, daha sonra halka da ücretsiz ulaştırılacağını ifade etti.

"Üretim kapasitesi 15 bin ile 20 bin arasına çıkarılacak"

Türkiye'den getirilecek dijital makine ile üretim kapasitesinin artacağını vurgulayan Hasan, "Hatay Valiliği koordinasyonuyla yeni makineler getirilecek. Üretim kapasitesi 4 binden 15 bin ile 20 bin arasına çıkarılacak." diye konuştu.

Atölyede hijyenik koşulların özenle dikkate alındığını anımsatan Hasan, üretime başlanmadan önce çalışanların maske ve eldiven kullandığını, makinelerin açılış ve kapanışta dezenfekte edildiğini vurguladı.

Atölyede üretilen tıbbi maske dağıtımına katılan Afrin'deki bir okulun müdürü Abir Halaf da şunları kaydetti:

"Evde daha sık hijyene dikkat etmeye çalışıyorum. Dışarıya çıkarken maske takıyorum. Sosyal mesafeye özen gösteriyorum. Bu şekilde hem kendimi hem de diğerlerini korumaya çalışıyorum. Bu önlemlere uyarsak bu bölgelerde vaka kaydedilmeyecek."

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