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Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 1331 artarak 18 bin 770'e yükseldi.

Behlül Çetinkaya   | 02.05.2020
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bine yaklaştı

İslamabad

Sağlık Bakanlığının salgına ilişkin veriler paylaştığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ülkede son 24 saatte 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten kaynaklı ölümlerin sayısı 432'ye çıktı.

Son 24 saatte yapılan 9 bin 164 testle toplam test sayısı 193 bin 859'a, vaka sayısı ise 1331 artarak 18 bin 770'e ulaştı.

Ülkenin ikinci büyük eyaleti Sindh, 7 bin 102 kişiyle en çok vaka görülen bölge oldu.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu Keşmir'de ise 3 gündür yeni vaka görülmeyince vaka sayısı 66'da kaldı.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 4 bin 753 kişi de sağlığına kavuştu.

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