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Koronavirüs

Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaştı

Oxford Üniversitesinin Kovid-19'a karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaştı.

Gökhan Kurtaran   | 30.04.2020
Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaştı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve insanlar üzerinde denemeleri geçen hafta başlayan Kovid-19 aşısının başarılı sonuç vermesi halinde üretim ve dağıtımın şirket tarafından gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AstraZeneca’nın Üst Yöneticisi Pascal Soriot, “Virüsü yenmemiz için acilen aşıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Soriot, “Umudumuz, güçlerimizi birleştirerek, çağımızın en ölümcül salgınına karşı insanları korumak için aşının küreselleşmesine hız kazandırmak.” değerlendirmesinde bulundu.

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