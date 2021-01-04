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Sağlık, Koronavirüs

Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı

İngiltere'de 30 Aralık 2020'de yaygın kullanımına onay verilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Emre Aytekin   | 04.01.2021
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

BBC'deki habere göre, aşı ilk kez Oxford Churchill Hastanesinde diyaliz makinasına bağlı tedavi gören 82 yaşındaki Brian Parker'e vuruldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamanın başlamasını "dönüm noktası" olarak niteleyerek, aşıların enfeksiyonu önleyeceğini ve nihayetinde virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının önünü açacağını ifade etti.

Doz aralığı 12 haftaya çıkarıldı

Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NHS) bağlı Oxford, Londra, Sussex, Lancashire ve Warwickshire hastaneleri Oxford-AstraZeneca aşısını uygulamakla görevlendirilirken, halen hazırda 530 bin doz aşının bulunduğu aktarıldı.

2 doz olarak uygulanan aşının, 21 gün olan doz aralığı daha fazla insana ilk dozun uygulanabilmesi için 12 haftaya çıkarıldı.

İngiltere İlaç ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, 30 Aralık'ta Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Aşı, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının ardından "İngiltere'de tescillenen ikinci Kovid-19 aşısı" olmuştu.

Biontech-Pfizer aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.

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