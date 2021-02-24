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Türkiye, Koronavirüs

Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Recep Bilek   | 24.02.2021
Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı

Çorum

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’da öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı.

Burada Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini açıkladı. 

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