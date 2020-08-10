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Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 46 bin 577'ye yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 10.08.2020
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 317 bin 496 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 437 artarak 46 bin 577'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 945'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 33 bin 186'ya ulaştığı belirtildi.

NCDC Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar 1805 sağlık çalışanın Kovid-19'a yakalandığını, 14 sağlık personelinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Lagos 15 bin 875, başkent Abuja 4 bin 467, Oyo 2 bin 868, Edo 2 bin 382, Rivers 1939 ve Kano 1626 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

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