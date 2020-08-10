Euro
8.60
Dolar
7.31
BIST 100
1,073.37
Altın
2,030.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19'la ilgili 'gerçek rakamların açıklanmadığına' dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı

İran'da Kovid-19 salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaların yer aldığı röportajı yayımlayan gazeteye yayın yasağı getirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 10.08.2020
İran'da Kovid-19'la ilgili 'gerçek rakamların açıklanmadığına' dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaların yer aldığı röportajı yayımlayan Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirildi.

"Donyae eqtesad" haber sitesine göre, İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer'le gerçekleştirilen ve "Hükümetin istatistik rakamlarına güvenilmiyor" başlığıyla sunulan röportaj nedeniyle Basın Denetleme Kurulu, Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı koydu.

İnternet sitesinin haberinde yayın yasağının süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Mahbubfer, dün yayımlanan röportajda hükümetin salgınla ilgili açıkladığı verilerin gerçek rakamların sadece "yirmide biri" olduğunu öne sürmüştü.

Mahbubfer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'da ilk Kovid-19 vakaları, resmi olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Hükümet, bazı siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle, devrim kutlamaları ve genel seçimlerin yapılmasından sonra virüsün ülkede yayıldığına dair resmi açıklama yapma kararı aldı. Sayılarla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmi sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) rakamların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum."

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 427'ye, vaka sayısı da 326 bin 712'ye ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 40 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığınca 'valiliklere Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderildi
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı

Benzer haberler

Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi

Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 40 bini geçti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı
İran'da Kovid-19'la ilgili 'gerçek rakamların açıklanmadığına' dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı

İran'da Kovid-19'la ilgili 'gerçek rakamların açıklanmadığına' dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı
Ticaret savaşından 'Büyük Çin Kuşatması'na geri sayım

Ticaret savaşından 'Büyük Çin Kuşatması'na geri sayım