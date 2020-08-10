İran'da Kovid-19'la ilgili 'gerçek rakamların açıklanmadığına' dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı
İran'da Kovid-19 salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaların yer aldığı röportajı yayımlayan gazeteye yayın yasağı getirildi.
İstanbul
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaların yer aldığı röportajı yayımlayan Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirildi.
"Donyae eqtesad" haber sitesine göre, İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer'le gerçekleştirilen ve "Hükümetin istatistik rakamlarına güvenilmiyor" başlığıyla sunulan röportaj nedeniyle Basın Denetleme Kurulu, Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı koydu.
İnternet sitesinin haberinde yayın yasağının süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Mahbubfer, dün yayımlanan röportajda hükümetin salgınla ilgili açıkladığı verilerin gerçek rakamların sadece "yirmide biri" olduğunu öne sürmüştü.
Mahbubfer, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İran'da ilk Kovid-19 vakaları, resmi olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Hükümet, bazı siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle, devrim kutlamaları ve genel seçimlerin yapılmasından sonra virüsün ülkede yayıldığına dair resmi açıklama yapma kararı aldı. Sayılarla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmi sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) rakamların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum."
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 427'ye, vaka sayısı da 326 bin 712'ye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.