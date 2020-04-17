Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

Muş'ta, Kovid-19 tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 4 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

İbrahim Yaldız   | 17.04.2020
Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

Muş

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 4 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Muş Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 3 kadın ve 1 erkek hastanın tedavisi tamamlandı.

Sağlıklarına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

"Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun"

Taburcu edilen hastalardan Lezgin Mergen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hastanede kaldıkları süre boyunca sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten Mergen, "Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Gereken müdahaleyi yaptılar. Sağlıkçılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Hastalığımı iyi bir süreçle atlattım." diye konuştu.

İyileşen hastalardan Vahibe Sarıkaya'nın oğlu Erşat Sarıkaya da annesinin bir haftadan bu yana hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Tedavi süreci çok iyi geçti. Doktorlara teşekkür ediyorum. Annem astım hastası, ilaçlarını da düzgün şekilde kullanmıyordu. Şimdi çok mutluyuz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ Genel Direktörü: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici
Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri KOAH hastası yaşlının yardımına koştu

Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İngiltere'den 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi

İngiltere'den 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi
İranlı milletvekilinden 'salgın sonrasında ülkede yeni toplumsal krizler çıkabilir' uyarısı

İranlı milletvekilinden 'salgın sonrasında ülkede yeni toplumsal krizler çıkabilir' uyarısı
Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi