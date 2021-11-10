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Sağlık, Koronavirüs

Moderna, Kovid-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için AB'ye başvurdu

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 6-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.11.2021
Moderna, Kovid-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için AB'ye başvurdu

Brüksel

EMA'dan yapılan açıklamada, mRNA teknolojisiyle geliştirilen "Spikevax" aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılması için daha önce onay verildiği hatırlatıldı.

Aşı hakkında 6-11 yaş grubundaki çocuklarda devam eden klinik çalışmaların sonuçlarını da içeren verilerin inceleneceği, bunun ardından değerlendirme sonucunun açıklanacağı bildirildi. EMA'ın değerlendirme sonucunda kararını yaklaşık 2 ay içinde duyurması bekleniyor.

EMA'nın kararı, aşının kullanımındaki çerçevenin belirlenmesinde AB Komisyonuna tavsiye niteliği taşıyor.

Moderna'nın aşısının AB içindeki yetişkinlerde kullanımı için Ocak 2021'de onay çıkmıştı. AB Komisyonunun üye ülkeler adına Moderna ile 460 milyon doz aşı alımı için anlaşması bulunuyor.

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