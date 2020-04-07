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Türkiye, Koronavirüs

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan,Buket Güven   | 07.04.2020
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu

Ankara

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.

1953 doğumlu Yıldız'ın, Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.

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