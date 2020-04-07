İçişleri Bakanı Soylu AA'nın 100. yılını kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, "Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk basınının global markası Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk Basını’nın global markası @anadoluajansi’nın 100. yılı kutlu olsun.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 6, 2020
Soylu, Twitter'dan, "Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk basınının global markası Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.