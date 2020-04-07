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Türkiye, AA Yüz Yaşında

İçişleri Bakanı Soylu AA'nın 100. yılını kutladı

İçişleri Bakanı Soylu, "Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk basınının global markası Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 07.04.2020
İçişleri Bakanı Soylu AA'nın 100. yılını kutladı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Soylu, Twitter'dan, "Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk basınının global markası Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

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