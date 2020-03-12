MHP belediye başkanları toplantısı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiği bildirildi.
Ankara
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.
Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.