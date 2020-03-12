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Politika, Koronavirüs

MHP belediye başkanları toplantısı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiği bildirildi.

Buket Güven   | 12.03.2020
MHP belediye başkanları toplantısı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

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