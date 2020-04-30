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Koronavirüs

Kovid-19'un A2a mutasyonu dünya genelinde daha baskın

Hint bilim insanlarının 55 ülkeden 3 bin 636 RNA dizilimi örneği üzerinde yaptığı araştırma, örneklerin yüzde 50,8'inin A2a mutasyonu içerdiğini gösterdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 30.04.2020
Kovid-19'un A2a mutasyonu dünya genelinde daha baskın

Ankara

Hint bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonları üzerine yaptığı araştırma, özellikle bir mutasyonun dünyada çok sayıda kişiyi enfekte ettiğini ortaya koydu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre, Batı Bengal'de Ulusal Biyomedikal Genom Bilimi Enstitüsünde görevli bilim insanları Nidhan Biswas ve Partha Majumder'in yaptığı araştırma çerçevesinde Aralık 2019 ile 6 Nisan 2020 arasında 55 ülkeden alınan Kovid-19 RNA dizilimleri incelendi.

İncelenen 3 bin 636 RNA diziliminin yüzde 50,8'inin A2a mutasyonu içerdiği, 580'inde 0, 505'inde B1 mutasyonlarına rastlandığı belirtildi.

Dünya çapında Kovid-19 vakalarında baskın olduğu gözlenen A2a mutasyonunun tehlikeli olduğu, çok sayıda kişinin akciğer hücrelerini enfekte edebildiği ve özellikle altta yatan rahatsızlıkları bulunanları hızla teslim aldığı kaydedildi.

Bilim insanları İtalya'dan gelen örneklerin yüzde 80'ininde A2a mutasyonuna rastlandığı, bu türün, İngiltere, ABD, İspanya, İzlanda, Kongo ve Brezilya'dan gelen örneklerde de baskın olduğuna dikkati çekti.

Çin'in Şubat 2020'den bu yana RNA dizilimi bilgisi girmemesi nedeniyle şu anda bu ülkede hangi mutasyonların var olduğunun bilinmediği vurgulandı.

"Indian Journal of Medical Research" dergisinde yayımlanacak bulguların, Kovid-19'un bu türüne karşı etkili bir aşı geliştirilmesine yardım edeceğine inanılıyor.

Virüsün, Aralık 2019'da ilk kez ortaya çıkmasından bugüne kadar 10 farklı mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor. 

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