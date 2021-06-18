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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısı 64 ilde azalırken 17 ilde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5-11 Haziran'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 64 ilde azalırken 17 ilde arttı.

Ahmet Sertan Usul   | 18.06.2021
Kovid-19 vaka sayısı 64 ilde azalırken 17 ilde arttı

Ankara

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 5-11 Haziran'da 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, geçen hafta vaka sayısı en fazla azalan iller arasında ikinci olan Bilecik, bu hafta ilk sırada yer aldı. Bu şehri, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta izledi. Vaka sayısı Bilecik'te 30,69, Karaman'da 25,50, Malatya'da 21,86, Kastamonu'da 20,74 ve Isparta'da 20,44 düştü.

Ülke genelindeki 18 ilde 100 bin kişideki vaka sayısı 10-20 aralığında azaldı. Bu iller şöyle sıralandı:

"Afyonkarahisar (18,18), Kırıkkale (17,57), Bartın (16,78), Burdur (16,13), Kilis (16,07), Van (14,96), Yozgat (14,32), Muş (14,12), Konya (13,86), Gaziantep (13,42), Kütahya (13,29), Uşak (12,72), Kırşehir (12,55), Aksaray (12,28), Ardahan (11,24), Amasya (10,75), Manisa (10,67), Batman (10,45)."

Vaka sayısı her 100 bin kişide 10'un altında azalan iller

Vaka sayısının 100 bin kişide 10'un altında azaldığı 41 il ise şöyle sıralandı:

"İzmir (9,19), Karabük (8,95), Tunceli (8,86), Zonguldak (8,85), İstanbul (8,73), Ordu (8,63), Hakkari (7,83), Balıkesir (7,33), Muğla (6,39), Niğde (6,25), Siirt (5,88), Kayseri (5,80), Kahramanmaraş (5,59), Sinop (5,54), Iğdır (5,29), Adıyaman (5,25), Nevşehir (5,25), Ağrı (5,18), Gümüşhane (5,06), Rize (5,03), Ankara (4,63), Denizli (4,35), Çanakkale (3,97), Yalova (3,81), Bingöl (3,70), Bolu (3,50), Antalya (3,41), Adana (3,22), Çankırı (3,10), Samsun (2,80), Şanlıurfa (2,61), Giresun (2,59), Şırnak (2,59), Aydın (2,34), Hatay (1,98), Elazığ (1,83), Osmaniye (1,78), Bursa (1,56), Kocaeli (0,93), Mardin (0,80), Diyarbakır (0,45)."

Üç büyükşehir arasında vaka sayısı en fazla düşen il İzmir

Her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada İzmir'de 41,23'ten 32,04'e, İstanbul'da 63,93'ten 55,20'ye, Ankara'da 99,50'den 94,87'ye düştü.

Böylece vaka sayısı 9,19 azalan İzmir üç büyükşehir arasında en fazla düşüşün yaşandığı il oldu. İzmir'i 8,73 azalışla İstanbul, 4,63 düşüşle Ankara izledi.

Vaka sayısı artan iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı artan 17 il, Kars (24,06), Bayburt (17,71), Trabzon (14,27), Erzincan (13,40), Eskişehir (11,29), Düzce (10,94), Çorum (10,48), Artvin (8,91), Kırklareli (7,54), Tokat (6,17), Sivas (4,09), Sakarya (3,06), Edirne (2,74), Erzurum (1,92), Bitlis (0,59), Tekirdağ (0,29), Mersin (0,13) olarak kayıtlara geçti.

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