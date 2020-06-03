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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek

İngiltere'de yeni tip koronavirüs tedavisiyle ilgili yapılacak bir deneyde ibuprofen kullanılacak.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.06.2020
Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek

Ankara

BBC'nin haberine göre, başkent Londra'daki Guy's ve St Thomas Hastanesi ile King's College Hastanesi'nde görevli ekip, ibuprofenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve solunum güçlüğü çeken hastaların tedavisindeki etkisini gözlemleyecek.

"Liberate" (özgürleştirmek) adı verilen deneye katılanların yarısına her zamanki tedavilerinin yanı sıra ibuprofen verilecek.

Deneyde, ibuprofenin tablet şekli yerine özel bir formülasyonu kullanılacak.

King's College Hastanesi'nde görevli Prof Mitul Mehta, "Bulguların, beklentimizle örtüştüğünü göstermek için bir deneme yapmamız gerekli." dedi.

Ibuprofen, genelde ağrı kesici ve anti-inflamatuar olarak kullanılıyor.

Hayvanlar üzerinde daha önce yapılan deneyler, ibuprofenin, Kovid-19'un da belirtileri arasında olan akut solunum yetmezliği tedavisinde kullanılabileceğini göstermişti.

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