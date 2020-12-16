Euro
9.47
Dolar
7.78
BIST 100
1,407.98
Altın
1,855.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısına katılıyor TCMB Başkanı Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yapıyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 takip merkezleri açılıyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "Kovid-19 Takip Merkezleri"ni açmaya başladı.

Aylin Dal   | 16.12.2020
Kovid-19 takip merkezleri açılıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ildeki 30 sağlık bölgesine, daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması planlanıyor. 

Merkezlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek.

Hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmaların da yürütüleceği merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler geliştirilecek.

Gönüllülük esasına göre

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlayan merkezler tamamen gönüllülük esasına göre, davet usulüyle çalışıyor.

Kovid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak, merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Kovid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Merkezlerdeki işlemler ücretsiz yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Kovid-19 takip merkezleri açılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 milyon 809 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 387 kişi daha yaşamını yitirdi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 422 bini aştı

Benzer haberler

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Kovid-19 takip merkezleri açılıyor

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 milyon 809 bini geçti

Hindistan'da Kovid-19'dan 387 kişi daha yaşamını yitirdi

Hindistan'da Kovid-19'dan 387 kişi daha yaşamını yitirdi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 422 bini aştı

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 422 bini aştı
Londra'da salgına karşı en sıkı kısıtlamaların yer aldığı 'üçüncü aşamaya' geçildi

Londra'da salgına karşı en sıkı kısıtlamaların yer aldığı 'üçüncü aşamaya' geçildi