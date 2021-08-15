Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Bolu'nun düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirterek, "Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.08.2021
Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolu, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." ifadelerine yer verdi.

Bingöl'ün çok yüksek risk seviyesini, yüksek risk seviyesine indirdiği bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:

"Haritadaki yeni rengi turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı

Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolar 5. haftasında artarak sürüyor

Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolar 5. haftasında artarak sürüyor