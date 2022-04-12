Dolar
14.67
Euro
15.95
Altın
1,968.78
ETH/USDT
3,055.00
BTC/USDT
40,243.00
BIST 100
2,457.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi

Sağlık Bakanlığı, molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacının kullanımını çeşitli kronik hastalıklar, kalp krizi, inme geçirenler, alzaymır, morbid obezite ve down sendromu gibi grupları da kapsayacak şekilde genişletti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 12.04.2022
Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Bakanlıkça "Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi"nde molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacının kullanımına ilişkin güncelleme yapıldı.

Bu kapsamda, 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilere verilen ilacın kullanımı, dünyadaki gelişmeler ve bilimsel çalışmaların verileri ışığında farklı hasta gruplarını içine alacak şekilde genişletildi.

Buna göre, molnupiravir etken maddeli ilaç, aşılama durumuna bakılmaksızın, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli, 18 yaş üstündeki şu hasta gruplarında da kullanılacak:

"Otoimmun, inflamatuar veya malign hastalıkları nedeniyle tedavi görenler, karaciğer sirozu olanlar, diyalize giren kronik böbrek yetersizliği hastaları, down sendromlu kişiler, orak hücreli anemisi olanlar, uç organ hasarı gelişmiş diabetes mellituslu kişiler, kalp krizi (myokard infarktüsü) geçirmiş hastalar, inme geçirenler, multipl skleroz, motor nöron hastalıkları, myastenia gravis, Huntington, alzaymır gibi beyin ve sinirleri etkileyen hastalıklar, morbid obez hastalar, evre 3 ve evre 4 kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, amfizem."

Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı ilk olarak "primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar ve AIDS hastaları" için başlatılmıştı.

İlaç, Kovid-19 geçiren, 65 yaş üstü ile söz konusu hastalıkları bulunan 18 yaş üstündeki kişilere ücretsiz ulaştırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi

Benzer haberler

Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi

Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi

Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi