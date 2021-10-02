Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 235 milyon 277 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 808 bine ve iyileşenlerin sayısı 212 milyon 43 bine yükseldi.
Saraybosna
Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 449 bini, Hindistan'da 33 milyon 812 bini, Brezilya'da 21 milyon 445 bini ve İngiltere'de 7 milyon 871 bini geçti.
ABD'de California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine Kovid-19 aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin eşiğini aştı.
Avustralya’da geçen yıl vaka sayıları ve can kayıplarıyla Kovid-19'un merkezi olan Victoria eyaletinde, yürürlükteki tam kapanma ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamasına rağmen günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.