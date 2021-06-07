Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.
Bosnia and Herzegovina
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 150 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 210 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 747 bine, iyileşenlerin sayısı 157 milyon 332 bine ulaştı.
Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 211 bini, Hindistan'da 28 milyon 974 bini, Brezilya'da 16 milyon 947 bini ve Fransa'da 5 milyon 712 bini geçti.
ABD'nin güney eyaletlerinde Kovid-19 aşı uygulamasının beklenenden daha yavaş ilerlediği, yazın bu bölgelerdeki vakalarda yeni bir dalgalanma görülmesinden endişe edildiği belirtildi.
Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'daki gençlere yönelik, Kovid-19 aşısı onayı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Almanya'da bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan Kovid-19 aşısı olma imkanı getirildi.
İspanya, Kovid-19 salgınının turizm üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşı olma veya PCR ile hızlı antijen testlerini sunma zorunluluğuyla bugünden itibaren kapılarını turistlere açtı.
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 1500'ün altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının gidişatında "cesaret verici işaretler" görmeye devam ettiklerini belirterek DSÖ'ye bildirilen vaka sayılarının son 6 haftadır, ölü sayılarının ise son 5 haftadır düşüşte olduğunu bildirdi.
Fas, Kovid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş-geliş yolcu uçuş seferlerinin bazı istisnai izinlerle 15 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.
Venezuela'da Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış türünün görüldüğü bildirildi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 36 milyon Güney Korelinin (toplam nüfusun yüzde 70’i) eylül ayına kadar en azından ilk doz Kovid-19 aşısını yaptıracağını söyledi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen Japon halkının sadece yüzde 50'si, turnuvanın düzenleneceğini düşünüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.