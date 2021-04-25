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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 147 milyon 631 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 119 bini, iyileşenlerin sayısı 125 milyon 155 bini geçti.

Lejla Biogradlija   | 25.04.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 797 bine, Hindistan'da 17 milyon 285 bine, Brezilya'da 14 milyon 308 bine ve Fransa'da 5 milyon 498 bine yükseldi.

ABD'de 19 Nisan'dan itibaren Kovid-19 aşısının tüm yaş gruplarına uygulanmaya başlamasının ardından ülkedeki aşı seferberliğine Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi de katıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Avrupa Birliği (AB), son günlerde çok yüksek vaka artışının görüldüğü Hindistan'ın talebi üzerine bu ülkeye yardım göndermeye hazırlanıyor.

Almanya’da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, ülkesinde aşı önceliği sıralamasının mayısta kaldırılmasını istedi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kovid-19 aşılarının dağıtılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti, ABD'yi ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla itham etti.

İran'da ayrıca Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağı açıklandı.

Suriye Geçici Hükümeti, kuzeydeki Azez ilçesinde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi amacıyla bölge halkına hizmet edecek PCR test laboratuvarı kurdu.


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Koronavirüs salgınında son 24 saat
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