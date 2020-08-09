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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 19 milyon 929 bini aşarken, can kaybı 731 bin 845'e, iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 809 bin 310'a yükseldi.

Lejla Biogradlija   | 09.08.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 929 bini aşarken, can kaybı 731 bin 845'e, iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 809 bin 310'a yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 167 bine, can kaybı 165 bin 274'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 640 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 18 bine, can kaybı 100 bin 667'ye yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 94 bin 293 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 60 bin 409 artarak 2 milyon 212 bin 429'a ulaştı, bugüne kadar 44 bin 457 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 531 bin 849 kişi de iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 887 bin 536'ya yükselirken, can kaybı 77 artışla 14 bin 931 olarak kayıtlara geçti, 693 bin 422 kişi iyileşti.

İran'da vaka sayısı 326 bin 712'ye, can kaybı 18 bin 427'ye çıktı, 284 bin 371 kişi de sağlığına kavuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza verileceğini açıkladı.

İngiltere'de vaka sayısı 310 bin 825'e, can kaybı 8 artarak 46 bin 574'e ulaştı.

İtalya'da can kaybı 2 artışla 35 bin 205'e, toplam vaka sayısı 250 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 202 bin 98'e ulaştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, en son vakanın belirlendiği 1 Mayıs'tan bu yana ülkede yapılan testlerde 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmediğini açıkladı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 5 ay önce askıya alınan uçak seferleri bugün yeniden başladı.

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