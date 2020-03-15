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Türkiye, Koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağı bildirdi.

Cankut Taşdan   | 15.03.2020
Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Ankara

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacak. 

İçişleri Bakanlığınca, 81 valiliğe gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelgede, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinde, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artıracağı belirtilerek, bu mekanların yarın saat 10.00 itibarıyla geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

Vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenen genelgede, kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği vurgulandı. 

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