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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs evcil hayvanlardan bulaşmıyor

Prof. Dr. Murat Arslan, DSÖ'nün yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığını tahmin ettiğini, ancak şimdiye kadar evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıtın bulunamadığını belirtti.

Yunus Türk   | 18.03.2020
Koronavirüs evcil hayvanlardan bulaşmıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığını tahmin ettiğini ancak takip eden vakalarda çoğunlukla insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Şimdiye kadar, evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır.” ifadelerini kullandı.

İVHO’dan yapılan açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiği, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası yetkili kuruluşların bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığını önemle bildirdiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, oluşan bilgi kirliliği nedeniyle kendilerine vatandaşlardan gelen soruların arttığını, yeni tip koronavirüs yönünden evcil hayvan kaynaklı bir risk olmadığını belirtti.

Arslan, “Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığını tahmin ettiğini ancak takip eden vakalarda çoğunlukla insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Şimdiye kadar, evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır” ifadelerini kullandı.

Tüm zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıklar için kişisel temizlik ve sağlık önlemlerine gerek olduğunu anımsatan Arslan, ellerin sık sık yıkanması, hayvanların kaldığı yerlerin hijyenik açıdan temiz tutulması, korona pozitif olan insanların mümkün olduğunca hayvanlardan uzak durması tavsiyelerinde bulundu.

Arslan, çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan gerçek dışı söylemlere kulak asmadan, yetkili kurumların açıklamalarını dikkatle izlenilmesi gerektiğine işaret ederek, “Sizin ve dostunuzun sağlığı için temel hijyen ve korunma kurallarına uyunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

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