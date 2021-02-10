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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugün saat 19.00'da açıklama yapacak.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 10.02.2021
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek.

Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

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