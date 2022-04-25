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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağını duyurdu.

Mehmet Tosun   | 25.04.2022
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.

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