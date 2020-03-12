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Türkiye, Koronavirüs

Konteyner kentte yaşayan depremzedeler için koronavirüs tedbiri

Elazığ'da belediye tarafından Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı depremzedelerin geçici olarak kaldıkları konteyner kentte dezenfekte çalışması yapılıyor.

İsmail Şen   | 12.03.2020
Konteyner kentte yaşayan depremzedeler için koronavirüs tedbiri

Elazığ

Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi depremin yaşandığı Elazığ'da da önlemler artırıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce halk otobüsleri ve belirli alanlarda haftalık yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin geneline yaygınlaştırdı.

24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği kentte virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, duraklar, okullar, park ve bahçeler, servis araçları, camiler, resmi kurumlar ve kamuya açık alanlarda ilaçlama gerçekleştiriliyor.

İlaçlama yapılan yerler arasında depremzede ailelerin geçici olarak barındığı konteyner kentler, çadırlar, misafirhaneler de yer alıyor.

Bu kapsamda Doğukent ve Kırklar Mahallesi ile Aşağıdemirtaş konteyner yerleşim alanlarında da ilaçlama yapılıyor.

"Allah razı olsun. Sağlığımıza dikkat ediyorlar"

Konteyner kentte kalan depremzedelerden Hanım Evsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin desteğiyle konteyner kentte huzurlu bir yaşam sürdüklerini belirtti.

Koronavirüsün kendilerini tedirgin ettiğini ifade eden Evsen, devlete güvendiklerini, gereken tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Çok memnunuz. Belediye çalışanları olsun, AFAD çalışanları olsun gerçekten bizimle çok ilgileniyorlar. Allah devletten razı olsun." dedi.

Evsen, konteyner kentteki dezenfekte çalışmasının kendilerini memnun ettiğini aktararak, "Her yeri dezenfekte ettiler. Belediye çalışanlarından Allah razı olsun. Sağlığımıza kadar dikkat ediyorlar." diye konuştu.

Cebrail Uğur da koronavirüsten, yaşadıkları deprem kadar korkmadıklarını belirterek, alınan tedbirlere güvendiklerini kaydetti.

Önlemler kapsamında belirli saatlerde ilaçlama yapıldığını dile getiren Uğur, "Yapılan çalışmalardan hepimiz razıyız." diye konuştu.

Elazığ Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Vesile Tutcugil ise kent genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarında mantar, virüs ve bakterilere karşı etkili dezenfektan kullandıklarını aktardı.

30 kişilik bir ekiple çalışma yürüttüklerini anlatan Tutcugil, "Şehir genelinde dezenfeksiyon çalışması zaten yapıyorduk. Özellikle çadır alanlarında, tuvaletlerde benzeri yerlerde çalışmalarımız sürüyordu. Şu an bu alanları genişleterek otobüs durakları, konteyner alanları, çocuk oyun parkları, kurumlar ve otobüs terminalinde de tedbirimizi almaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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