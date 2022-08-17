Dolar
17.95
Euro
18.27
Altın
1,762.16
ETH/USDT
1,845.00
BTC/USDT
23,327.00
BIST 100
2,980.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Koronavirüs

KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

Samsun'da 138 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi olan KOAH hastası Kaşif Sevinç'in son testi pozitif çıktı.

İlyas Gün   | 17.08.2022
KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

Samsun

Özel bir hastanede, KOAH hastası Sevinç'in takibini yapan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Sevinç'in, Kovid-19 salgını çıktığı günden itibaren hastalığı atlatamayacağı endişesi ile test yaptırdığını söyledi.

Özkaya, şöyle devam etti:

"Test yapılmaya başlandığı günden itibaren hemen hemen her gün test yaptırmış. İşin ilginç yanı şu, ilk aşısını yaptırana kadar testleri negatif çıkıyor. Aynı zamanda antikor testi de yaptırıyor. İlk aşısını 2021 yılının Mart ayında oluyor. Aşı olduktan sonra yine Kovid-19 testi ile antikor testi yaptırıyor. Testleri yine negatif çıkarken antikoru da olmadığı ortaya çıkıyor. İkinci Sinovac aşısını olduktan sonra antikorları artıyor. Yani hastalığa yakalanıp antikorları artmıyor, aşıdan sonra antikorları artıyor. O zamana kadar yaptırdığı tüm Kovid-19 testleri negatif çıkıyor."

İkinci aşısından sonra Sevinç'in Kovid-19'dan, antikorları oluştuğu için korunmaya devam ettiğini öne süren Prof. Dr. Özkaya, şunları kaydetti:

"Hastalığa yakalanma korkusu ile testlerine devam ediyor. Hastanın KOAH hastası olduğu için nefes darlığı bulunuyor. Bunun için her fırsatta Kovid-19 testi yaptırma imkanına sahip. Nefes darlığı yüzünden hiçbir doktor sorumluluk almadığı için her seferinde test yaptırabiliyor. 138. kez test yaptırıyor, dünyada bu kadar test yaptıran kimse yok. Aynı zamanda aşının bu kadar etkin olduğunu, yani antikor oluşturduğunu ve salgından koruduğunu da dünyada gösteren tek vaka."

Prof. Dr. Özkaya, hastanın son testinin pozitif olduğunu ancak aşılar sayesinde hastalığı evinde grip gibi geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Topçu Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı
Diyarbakır annelerinin "dirayetli duruşu" Evlat Nöbeti Çalıştayı'nda ele alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı

Benzer haberler

KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

Hititler'in kutsal şehri "Nerik"in üzerinin kapatılması için sponsor aranıyor

Doktor çift çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden Kovid-19'a yakalandı
Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet