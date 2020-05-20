Euro
7.43
Dolar
6.79
BIST 100
102,853.20
Altın
1,749.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye, Koronavirüs

Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar   | 20.05.2020
Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın gözlem altında bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin önüne geçme adına her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Yeni misafirlerimiz yurtlarımıza giriş yapıyorlar"

76 ildeki bakanlık yurdunda halen 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunun bilgisini veren Kasapoğlu, yurtlarda yeni gelen misafirleri ağırlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz." şeklinde görüş belirtti.

"67 bin 547 vatandaşımızı evlerine uğurladık" 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 67 bin 547 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını aktardı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Ramazan-ı Şerif'in manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde, sevdikleriyle buluşmalarını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın destekleri ve bizlere verdiği güçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Vefakar çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs sürecinde 'klima' uyarısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
Uzmanından evde kalan çocuklar için 'diş sağlığı' uyarısı
Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Benzer haberler

Öğretmenler kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor

Öğretmenler kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor

Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı

Eczacılardan 'maske yıkanıp tekrar kullanılamaz' uyarısı

Türk Hava Yolları 87 yaşında

Türk Hava Yolları 87 yaşında
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 989 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 989 bini aştı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 971'e yükseldi

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 971'e yükseldi