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Sağlık, Koronavirüs

İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Tezcan Ekizler   | 08.10.2020
İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İzmir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, aşı uygulaması, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu'nun da katıldığı organizasyonla yapıldı. 

Prof. Dr. Şükran Köse, aşı uygulanan sağlık çalışanlarında ciddi bir yan etkinin gözlenmediğini belirterek "Yapmış olduğumuz, bu Faz 3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığı ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın, bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Emiroğlu ise aşı denemelerinin sürdüğü 20 merkezden biri olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Hastanede aşının, ilk etapta 34 gönüllü sağlık çalışanına uygulandığı öğrenildi.

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