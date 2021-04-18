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Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 251 artarak, 116 bin 927 oldu.

Barış Seçkin   | 18.04.2021
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede dünden bugüne yapılan 230 bin 116 testte 12 bin 694 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri toplam vaka sayısı 3 milyon 870 bin 131'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 504 bin 611'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 251 artarak, 116 bin 927'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 134 artışla 3 milyon 248 bin 593'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 15 milyon 99 bin 777 oldu. Aşılananların 4 milyon 443 bin 309'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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