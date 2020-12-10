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Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 887 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 887 artarak, 62 bin 626'ya yükseldi.

Barış Seçkin   | 10.12.2020
İtalya'da son 24 saatte 887 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 999 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 147'ye ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 696 bin 527'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 291'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı ise bugün 1 milyon eşiğini aştı. Son 24 saatte 30 bin 99 kişi daha iyileşenlere eklendi ve iyileşenlerin toplamı 1 milyon 27 bin 994 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 887 artarak, 62 bin 626'ya çıktı. Bugünkü ölü sayısı, salgın başından bu yana ülkede en yüksek ölümün kaydedildiği dördüncü gün oldu.

Ülkede 3 Aralık'ta açıklanan 993 ölüm bir günde en fazla can kaybı kaydedilen gün olurken, 27 Mart'ta 969, 28 Mart'ta 889 ölüm, en yüksek can kaybı yaşanan diğer günler olmuştu.

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