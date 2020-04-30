İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 967'ye yükseldi
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.
Roma
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İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.
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