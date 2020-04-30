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Türkiye, Filistin'e tıbbi yardım amaçlı malzeme gönderiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım götürdüğü 4 aileyle video konferans görüşmesi yaptı.
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Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavinüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 230 bini aştı.

Nuri Aydın   | 30.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavinüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 230 bini aştı.

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