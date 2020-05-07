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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi

Koronavirüs önlemleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılan kentte toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.

İzzet Taşkıran,Emin İleri,Uğur İslamoğlu   | 07.05.2020
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılan kentte toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Kovid-19 önlemleri kent genelinde uygulanmaya devam ederken toplu taşımada hayata geçirilen "bir koltuk boş bırakma" kuralına sabah saatlerindeki bazı seferlerde uyulmadığı gözlendi.

İşe giden insanların sabah saatlerindeki hareketliliği metrobüs, metro ve otobüs duraklarında dikkati çekti. Özellikle metrobüs girişleriyle yürüyen merdivenlerde yoğunluk oluştu.

Öğle saatlerinde hareketlilik azalırken, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanırken maske takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Avrupa yakasında D-100 Karayolunun bazı bölümlerinde trafik sıkışıklığı meydana gelirken, Şirinevler, Bakırköy ve Bağcılar gibi meydanlardaki bankamatik sırasına giren vatandaşların ise genellikle sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de de az da olsa insan hareketliliğinin olduğu gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

Bazı caddelerde ise yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise, merkezi yerlerde polis kontrol noktaları oluşturulurken, vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskeli olarak bindiği görüldü.

Üsküdar ve Kadıköy sahil kesiminde sakin bir gün yaşanırken, alışveriş yapan ve işe giden insanların sokaklardaki hareketliliği dikkat çekti.

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