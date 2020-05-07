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Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Özer İnce olduğu belirlendi.

Sertaç Bulur   | 07.05.2020
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi

Ankara

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Özer İnce olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki 3 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. 

Teröristlerden birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce olduğu belirlendi. 

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