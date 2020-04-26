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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde işlek cadde, meydan, park ve sahiller sakinliğini korudu.

Emrah Gökmen,Halis Akyıldız   | 26.04.2020
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görülürken, birçok noktada önlem alan polis ekipleri, dışarı çıkanlardan evraklarının olup olmadığını sorup, gerekli kontrolleri yapıyor. Ekipler uygulama noktalarında, kısıtlamaya uymayanlara ceza kesiyor. 

İstanbul'da her yıl binlerce turi  ziyaret ettiği tarihi yarımadadaki Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı çevresinin sakin olduğu görüldü.

Eminönü Yeni Cami, Ayasofya ve Topkapı Sarayı çevresi ile Sultanahmet Meydanı sessizliğini korurken, belediye temizlik personeli görevlerine devam etti.

Tarihi Eyüp Sultan Meydanı da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Beşiktaş ve Taksim'de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi ve turistik mekanlar da sessizliğini koruyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Meydanı, Salacak sahili, Kadıköy Meydanı ve rıhtımı ile Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.

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