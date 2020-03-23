İstanbul'da hastaneden kaçan kadın polisi harekete geçirdi
İstanbul Beyoğlu'nda hastaneden kaçtığı belirtilen bir kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.
İstanbul
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İstanbul Beyoğlu'nda, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde test sonucunu bekleyen bir kadının kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Taksiyle geldiği Taksim'de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan kadını durduran polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle kadına yaklaşmadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kadını ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Kadının ambulansa alınmasının ardından durdurulduğu alan Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlileri tarafından dezenfekte edildi.
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