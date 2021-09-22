Dolar
8.65
Euro
10.15
Altın
1,775.28
ETH/USDT
2,935.00
BTC/USDT
42,222.00
BIST 100
1,389.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'te “Google Oyun ve Uygulama Akademisi Tanıtım ve İmza Töreni”ne katılıyor. -
logo
Sağlık, Koronavirüs

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentteki aşılama oranının yüzde 83,8'e yükseldiğini açıkladı.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 22.09.2021
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9,611,654, 2. doz 7,611,654, 3. doz 1,318,649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5.

2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak
'Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir' önerisi
Bebeklerini sağlıkla kucağına alan annelerden 'aşı olun' çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak

Benzer haberler

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun BM heyetinde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hindistan’dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki

İngiltere'de Kovid-19 aşıları 112 binden fazla ölümü önledi

İngiltere'de Kovid-19 aşıları 112 binden fazla ölümü önledi
DSÖ Sözcüsü Harris'ten aşı karşıtlarına tepki: Sosyal medya yerine güvenilir kaynaklara başvurun

DSÖ Sözcüsü Harris'ten aşı karşıtlarına tepki: Sosyal medya yerine güvenilir kaynaklara başvurun
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65'i geçti

İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65'i geçti