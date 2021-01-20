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Sağlık, Koronavirüs

İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu bildirdi.

Ali Ebubekir Tokcan   | 20.01.2021
İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu."

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