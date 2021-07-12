İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün itibarıyla toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Istanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.
İstanbul'da aşı çalışmalarının büyük bir başarı ve özveriyle devam ettiğinin altını çizen Yerlikaya, "11 Temmuz itibarıyla 1. doz: 6 milyon 965 bin 351, 2. doz: 2 milyon 895 bin 820, 3. doz: 448 bin 790 toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.