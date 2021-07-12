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Koronavirüs

İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün itibarıyla toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Elif Küçük   | 12.07.2021
İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

Istanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

İstanbul'da aşı çalışmalarının büyük bir başarı ve özveriyle devam ettiğinin altını çizen Yerlikaya, "11 Temmuz itibarıyla 1. doz: 6 milyon 965 bin 351, 2. doz: 2 milyon 895 bin 820, 3. doz: 448 bin 790 toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı." bilgisini verdi.

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